Incidente in A1, tir fa un salto di corsia e finisce di traverso in autostrada: tratto chiuso, code di 10 chilometri

Grave incidente stradale prima delle ore 7 di oggi, mercoledì 6 luglio, lungo l'autostrada A1. Per cause in corso di accertamento il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante che ha fatto un salto di corsia, in corrispondenza della zona di Salsomaggiore Terme. L'incidente si è verificato al chilometro 90 in direzione Nord: secondo le prime informazioni il camion avrebbe sfondato il new jersey, per poi finire nella corsia Sud. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto l'ambulanza della Pubblica Assistenza Val d'arda che ha richiesto successivamente la valutazione del mezzo infermieristico di Fidenza. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, e la polizia stradale. Il conducente ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato all'Ospedale di Vaio di Fidenza in condizioni di media gravità.

"Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, verso Milano - sottolinea Autostrade - si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all'altezza del km 89+400, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante intraversato, che occupa anche la corsia di sorpasso in direzione Bologna. Una persona è rimasta ferita e all'interno del tratto si registrano code in entrambe le direzioni. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, una del comando di Parma e due di Piacenza, per soccorrere l'autista e mettere in sicurezza la zona. L'autista, ferito, è stato estratto. Sul mezzo, che trasportava merce varia, sono state attivate le procedure per lo svuotamento del gasolio del serbatoio. E' intervenuta anche la Polstrada".