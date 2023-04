Tir si ribalta lungo l'autostrada A1, conducente incastrato nell'abitacolo: 65enne grave

Grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 17 aprile lungo l'autostrada A1, all'altezza dello svincolo per l'A15. Un tir, che stava percorrendo la corsia in direzione Milano, si è ribaltato per cause in corso di accertamento mentre si trovava nella zona di Pontetaro.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza infermieristica di Pontetaro, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Il camionista 65enne è rimasto incastrato all'interno della cabina ed è stato liberato dai vigili del fuoco.

I sanitari lo hanno immobilizzato e poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono serie: avrebbe riportato un forte trauma cranico.

L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. La polizia stradale ha gestito il traffico in zona: si sono creati alcuni rallentamenti allo svincolo tra l'A1 e l'A15.