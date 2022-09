Scontro tra due tir in A1, uno si ribalta e fa un salto di corsia: 4 chilometri di coda e autostrada chiusa

Grave incidente stradale nella mattinata del 28 settembre lungo l'autostrada A1, tra Parma e Reggio Emilia in direzione Milano. Per cause in corso di accertamento poco dopo le ore 7 due mezzi pesanti si sono scontrati. Uno dei due si è ribaltato ed ha fatto un salto di corsia, occupando la carreggiata in direzione Bologna. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche gli operatori dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area. Ci sarebbero alcuni feriti ma secondo le prime informazioni non sarebbero gravi.

Sulla A1 Milano-Napoli si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa-Campegine verso Milano per un incidente avvenuto al km 126,8. Sono coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato occupando tutta la carreggiata verso Milano e la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione di Bologna.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. In direzione di Bologna segnaliamo 4 chilometri di coda, in aumento, tra Parma e Reggio Emilia. Chi viaggia verso Milano deve uscire a Reggio Emilia, dove segnaliamo 3 chilometri di coda, di conseguenza consigliamo di uscire a Modena nord e rientrare in autostrada a Terre di Canossa-Campegine dopo aver percorso la Strada Statale 9 Via Emilia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

IN AGGIORNAMENTO