Scoppia una gomma, perde il controllo del tir che finisce contro il guardrail in A1: 30enne grave al Maggiore

Grave incidente poco dopo le ore 13 di oggi, lunedì 5 settembre, lungo l'autostrada A1 in direzione Sud. Il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo la corsia in direzione Bologna, all'altezza del chilometro 109 Sud. Secondo le prime informazioni la causa sarebbe lo scoppio di uno pneumatico. In conseguenza dello schianto contro il guardrail il conducente, un 30enne di origine belga, sarebbe rimasto ferito gravemente e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto l'ambulanza infermieristica di Pontetaro, la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Il camionista 30enne avrebbe riportato un forte trauma toracico.

IN AGGIORNAMENTO