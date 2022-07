VIDEO - Tir fa un salto di corsia in A1: autostrada chiusa

Grave incidente stradale prima delle ore 7 di oggi, mercoledì 6 luglio, lungo l'autostrada A1. Per cause in corso di accertamento il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante che ha fatto un salto di corsia, in corrispondenza della zona di Salsomaggiore Terme. L'incidente si è verificato al chilometro 90 in direzione Nord: secondo le prime informazioni il camion avrebbe sfondato il new jersey, per poi finire nella corsia Sud.