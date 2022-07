A1, auto fuori strada a Ugozzolo: automobilista gravissimo

Giornata nera sul tratto autostradale che riguarda Parma. Sull'A1, al chilometro 112 in direzione sud, intorno alle 17 un'auto è finita fuori strada. Ancora in corso le cause che hanno portato all'incidente, nel quale sono rimaste coinvolte tre persone. Uno di questi è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Parma in condizioni gravi ed è ricoverata nell'area Codici Rossi dell'Ospedale Maggiore. Ferite lievi per gli altri due passeggeri.