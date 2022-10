Paura in A15, tamponamento tra auto e camion: due feriti gravi al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 14 ottobre, lungo l'autostrada A15 nei pressi del casello di Fornovo. Secondo le prime informazioni ci sarebbe stato un violento tamponamento tra un'auto ed un camion. In conseguenza dello scontro due persone sarebbere rimaste gravemente ferite. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118, in particolare l'ambulanza infermieristica di Pontetaro e l'ambulanza dell'Assistenza Pubblica Croce Verde Fornovese. L'infermiere ha immobilizzato e prestato le prime cure ai due feriti, che sono stati poi trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. I due feriti avrebbero riportato rispettivamente un trauma toracico e ad un braccio e un trauma addominale. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Fornovo, che hanno effettuato gli accertamenti previsti per legge e gestito il traffico in zona. I due feriti non sarebbero in pericolo di vita.

