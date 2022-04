Auto si scontra con un camion in A15 e si schianta contro il guardrail: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 22 aprile, lungo l'autostrada A15, all'altezza del comune di Medesano, in direzione Nord. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita violentemente contro il guardrail. L'incidente è avvenuto verso le ore 21. Secondo le prime informazioni il veicolo avrebbe urtato un mezzo pesante, per poi schiantarsi contro le protezioni. Il conducente dell'auto è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore in gravi condizioni di salute. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area.