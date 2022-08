Schianto nella notte tra auto e camper in A15, quattro feriti: due gravi

Grave incidente stradale nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 agosto lungo l'autostrada A15, all'altezza di Noceto. Era da poco passata l'una e trenta quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e un camper si sono scontrati al chilometro 7 Nord. L'impatto è stato particolarmente violento: quattro persone, che si trovavano all'interno dei due mezzi, sono rimaste ferite in modo serio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia stradale. Secondo le prime informazioni due feriti, trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore, sarebbero particolarmente gravi mentre gli altri due avrebbero riportato ferite lievi.