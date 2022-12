Auto si schianta contro il guardrail nella notte in A15: conducente grave

Paura nella notte lungo l'autostrada A15, all'altezza del casello di Fornovo. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo la strada in direzione Parma, si è schiantata contro il guardrail poco dopo l'una e mezza della nottata tra sabato 3 e domenica 4 dicembre. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato ferite di media gravità. Dopo le prime cure da parte dei sanitari dell'ambulanza del 118 il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi previsti per legge.