Paura in A15, due auto si scontrano e si ribaltano: quattro feriti

Grave incidente stradale nella serata del 4 luglio lungo l'autostrada A15. Erano da poco passate le 22.40 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate lateralmente e si sono entrambe ribaltate.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 6 in direzione Nord, nei pressi del casello di Parma Ovest. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.

I quattro giovani a bordo delle due auto sono rimasti feriti, fortunatamente un modo lieve. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti.

Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area. Il tratto interessato dell'autostrada A15 è rimasto chiuso per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso e recupero del mezzo. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi previsti per legge per ricostruire le cause dello scontro: è probabile che uno dei conducenti abbia avuto un colpo di sonno.