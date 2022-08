Berceto, auto finisce contro il guardrail nella notte in A15: due feriti gravi

Un'auto si è schiantata contro il guardrail dell'A15 nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto. Le due persone a bordo del veicolo sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza nei pressi del casello di Berceto. Per cause in corso di ricostruzione il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha urtato il guardrail. In conseguenza dello scontro i due occupanti sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivate le ambulanze che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte nell'incidente, per poi trasportarle al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni le loro condizioni di salute sono di media gravità.