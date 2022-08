Berceto: tir si schianta contro il guardrail nella notte in A15

Stava percorrendo l'autostrada A15 quando all'improvviso, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il guardrail. Il conducente di un tir è rimasto leggermente ferito nella tarda serata di ieri, martedì 2 agosto, in seguito all'incidente che ha coinvolto il camion che stava conducendo nei pressi del casello di Berceto. Secondo le prime informazioni lo scontro non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco con un paio di squadre. Gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente.