Scoppia una gomma ad un tir: sei chilometri di coda lungo l'A15

Un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante sta provocando sei chilometri di coda lungo l'autostrada A15 Parma-La Spezia. Erano da poco passare le ore 7 di lunedì 13 marzo quando, per cause in corso di accertamento, un tir è rimasto bloccato lungo la carreggiata, a causa dello scoppio di uno pneumatico. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma la circolazione stradale ha subito alcuni rallentamenti. L'episodio è avvenuto in corrispondenza del chilometro 49, tra Berceto e Borgotaro, in direzione Parma. Sul posto gli agenti della polizia stradale hanno lavorato per gestire il traffico. Si sono formati infatti circa sei chilometri di coda.