Schianto sull'A15: cinque chilometri di coda tra Borgotaro e Pontremoli

Lunghe code tra Pontremoli e Borgotaro, lungo l'autostrada A15, in seguito ad un incidente stradale che si è verificato all'aba di oggi, venerdì 1° aprile. Per consentire i soccorsi alle persone coinvolte e la messa in sicurezza dell'area si sono verificati alcuni disagi alla circolazione nel tratto interessato. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto la polizia stradale sta gestendo il traffico e le operazioni di segnalazione agli automobilisti.