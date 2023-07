Auto si ribalta mentre percorre l'A15 all'altezza di Parma Ovest: ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale nella serata del 4 luglio lungo l'autostrada A15. Erano da poco passate le 22.40 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata dopo essere finita contro il guardrail. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 6 in direzione Nord, nei pressi del casello di Parma Ovest. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.

Il conducente dell'auto è stato medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità ma non si troverebbe in pericolo di vita. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area. Il tratto interessato dell'autostrada A15 è rimasto chiuso per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso e recupero del mezzo. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi previsti per legge.