Fornovo, auto investe un anziano di 79 anni: è grave in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 7 luglio, a Fornovo. Erano da poco passate le ore 7 quando, per cause in corso di accertamento un'auto ha investito un anziano di 79 anni che si trovava in via Nazionale. L'impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari della Croce Verde Fornovese che hanno prestato le prime cure all'uomo, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in codice rossa. Il 79enne avrebbe infatti riportato un forte trauma cranico e alcune ferite in varie parti del corpo.

IN AGGIORNAMENTO