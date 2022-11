Paura lungo l'Asolana a Pizzolese, auto si ribalta e finisce contro una cancellata: conducente grave

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 19 novembre lungo la strada Asolana, a Pizzolese, non lontano dall'uscita verso San Polo Torrile. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato ed è finito contro una cancellata. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente.

IN AGGIORNAMENTO