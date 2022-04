Auto finisce nel canale: traffico in tilt e strada Asolana bloccata tra Parma e San Polo Torrile

Nella mattinata di oggi, giovedì 14 aprile, un'auto è finita nel canale, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo la strada Asolana. In conseguenza dell'incidente si sono verificati numerosi disagi alla circolazione. La strada è bloccata in entrambe le direzioni di marcia, da Parma in direzione San Polo Torrile e viceversa. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e la polizia locale dell'Unione Bassa Est, oltre ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Fortunatamente il conducente dell'auto non ha riportato ferite significative ed è ha rifiutato il ricovero al pronto soccorso.