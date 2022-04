Auto contro bici alla Crocetta: ciclista grave in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 15 aprile, nella zona della Crocetta a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto si è scontrata contro una bicicletta. Il ciclista è stavo scaraventato a terra sull'asfalto. Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 8.40. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al vicino pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi previsti per legge. Il compito degli agenti sarà quello di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro tra la bicicletta e l'auto.