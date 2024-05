Frontale tra auto e camion: grave donna di 46 anni

Un secondo grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di mercoledì 22 maggio a Parma, dopo l'investimento della ragazza tra via Palestro e Strada Martiri della Liberazione. Poco dopo le ore 9 lungo via Emilio Lepido un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente. In conseguenza dello schianto la conducente dell'auto, una donna di 46 anni, è rimasta ferita gravemente.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alla polizia locale. Secondo le prime informazioni le condizioni di salute del ferito sarebbero gravi: è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. La donna si trova in osservazione: sono in corso accertamenti medici. Avrebbe riportato ferite di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l'incidente si sono verificate lunghe code tra via Emilio Lepido, la via Emilia e la località San Prospero.

IN AGGIORNAMENTO