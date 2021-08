Scontro auto-moto in viale Fratti: motociclista gravissimo al Maggiore

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 1° agosto. Per cause in corso di accertamento un'auto ed una moto si sono scontrate poco dopo le ore 7, mentre stavano percorrendo viale Fratti. Ad avere la peggio il conducente della moto che è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e l'hanno poi trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono particolarmente gravi: il ferito è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. I medici stanno seguendo passo passo la sua situazione sanitaria.