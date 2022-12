Scontro tra due auto lungo l'autostrada A1: due feriti al Maggiore

Un grave incidente stradale, che ha coinvolto due auto, si è verificato nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 92 in direzione Nord. Secondo le prime informazioni due auto sarebbero venute a contatto, per cause in corso di accertamento. Due persone sarebbero rimaste ferite in conseguenza dello scontro. Sul posto le ambulanze infermieristiche del 118 e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico nel tratto autostradale interessato. Le condizioni dei feriti, che in un primo momento erano apparse piuttosto gravi, sarebbero di media gravità e nessuno dei due si troverebbe in pericolo di vita.