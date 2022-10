Auto si schianta contro il guardrail nella notte in A1, due feriti: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 ottobre lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 108 Nord, in direzione Milano. Per cause in corso di accertamento un'auto si è schiantata contro il guardrail poco dopo mezzanotte e mezza. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alle due persone che si trovavano all'interno del veicolo. Il conducente è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Anche il passeggero è rimasto ferito ma fortunatamente ha riportato solo traumi di lieve entità. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi di legge.