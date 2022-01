Tamponamento tra 3 camion in A1, due feriti gravi: chiuso il casello di Fidenza

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 gennaio, si sono verificati due incidenti stradali lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra Fiorenzuola d'Arda e Piacenza. In conseguenza dei due episodi è stato chiuso il casello di Fidenza, in entrata e in uscita. E' chiuso anche il tratto tra Fiorenzuola e il bivio con la complanare di Piacenza in direzione Milano.

Il primo incidente è avvenuto lungo l'autostrada A1 tra Fiorenzuola d'Arda e Piacenza verso le ore 12.30. Si sono scontrati due camion: il conducente di uno dei due, un 45enne è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute. Il secondo incidente, avvenuto alle ore 14.15 all'altezza del chilometro 78 Nord ha ha coinvolto altri tre mezzi pesanti. Si è trattato di un tamponamento: un camionista è rimasto illeso ed ha rifiutato le cure mentre gli altri due - che hanno riportato gravi traumi toracici - sono stati portati in ospedale, tra cui uno a Parma tramite l'elisoccorso e il secondo a Piacenza con l'ambulanza infermieristica di Pontetaro.

In conseguenza dei due incidenti si sono accumulati oltre 7 chilometri di coda per curiosi in direzione Bologna. Sul posto, oltre al personale di Autostrade per l'Italia, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Fidenza e di Parma e la polizia stradale.