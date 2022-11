Schianto tra due auto nella notte in A1, sei giovani feriti: quattro gravi

Grave incidente stradale nella notte lungo l'autostrada A1 in direzione Milano, vicino al casello di Parma all'altezza del chilometro 116 Nord in località Beneceto. Due auto si sono scontrate violentemente per cause in corso di accertamento. In conseguenza dell'impatto sei giovani sono rimasti gravemente feriti.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con le ambulanze e le automediche, oltre ai vigili del fuoco. Gli operatori del 115 hanno lavorato per estrarre due feriti dell'abitacolo delle auto, completamente distrutte in seguito all'incidente. Secondo le prime informazioni quattro feriti sono gravi, uno dei quali - un 24enne - è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Gli altri feriti gravi sono due ragazzi di 23 anni e una donna di 31 anni. Un 26enne e una 24enne hanno riportato ferite di media gravità.