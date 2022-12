Scontro tra tre auto lungo l'autostrada A1: feriti e 16 chilometri di coda

Incidente tra tre auto verso le ore 17 del 22 dicembre lungo l'autostrada A1, tra Parma e Terre di Canossa. In seguito allo scontro ci sono stati alcuni feriti e si sono formati fino a 16 chilometri di coda. Anche le tangenziali di Parma sono in tilt

AUTOSTRADE - Poco prima delle ore 19:00, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato risolto un incidente precedentemente avvenuto nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa-Campegine in direzione di Bologna, all’altezza del km 121.

Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 16 km di coda in direzione di Bologna.



Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di immettersi sulla A15 Parma-La Spezia, uscire alla stazione di Parma ovest, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa-Campegine.

Alle ore 17:00 circa, sull’autostrada a A1 Milano-Napoli è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa-Campegine in direzione di Bologna, che ha visto coinvolte tre autovetture, all’altezza del km 121. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna. Attualmente, il traffico transita su una corsia e si registrano 11 km di coda in direzione di Bologna.

IN AGGIORNAMENTO