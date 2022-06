Tamponamento tra due auto in A1: 4 chilometri di coda e disagi al traffico

Nella mattinata di oggi, martedì 7 giugno, si è verificato un incidente stradale lungo l'autostrada A1 in direzione Nord. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento. In conseguenza dello scontro si sono formati 4 chilometri di coda tra il bivio A1/A15 e il casello di Fidenza. Il conducente di una delle auto è rimasto ferito ma fortunatamente l'uomo non avrebbe riportato gravi traumi ma solo lievi contusioni. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.