Tamponamento tra due mezzi pesanti in A1, camionista incastrato: 50enne gravissimo

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 9 giugno, lungo l'autostrada A1, all'altezza di Casalbaroncolo, al chilometro 119 Nord. Per cause in corso di accertamento due camion sono stati coinvolti in un tamponamento, verso le ore 9.50: ad avere la peggio uno dei due camionisti che è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'ambulanza infermieristica di Parma, oltre ai Vigili del Fuoco di Parma che hanno estratto il conducente dalle lamiere: il camionista 50enne è stato trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione del Maggiore con l'elisoccorso, arrivato da Bologna.

IN AGGIORNAMENTO