Schianto tra due auto in A1, due feriti e code di 7 chilometri

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì 5 dicembre lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 91 Nord in direzione Milano. Per cause in corso di accertamento due auto sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento verso le ore 19. In conseguenza dello scontro due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza infermieristica di Pontetaro, la polizia stradale e i vigili del fuoco. A prestare i primi soccorsi anche una pattuglia della guardia di finanza che stava transitando proprio al momento dell'incidente. Uno dei due feriti è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza con ferite di lieve gravità mentre il secondo ha rifiutato il trasporto in ospedale.

In conseguenza dell'incidente si sono formate code di 7 chilometri tra il casello di Fidenza e il bivio per l'A15 Parma-La Spezia.

AUTOSTRADE - (Dal Km 98 - Direzione: Milano) Coda di 7 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza per incidente Entrata consigliata verso Milano: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia.