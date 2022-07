Tir si ribalta nella notte in A15: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra giovedì 31 giugno e venerdì 1° luglio lungo l'autostrada A15. Per cause in corso di accertamento un tir, che stava percorrendo l'autostrada, si è ribaltato. L'episodio è avvenuto in corrispondenza del comune di Noceto al chilometro 700 poco dopo le ore 2.30. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente del camion, per poi trasportarlo a sirene spiegate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.