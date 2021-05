Pauroso scontro tra due moto e un camper in A1: due feriti gravissimi

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 29 maggio, lungo l'autostrada A1, tra il casello di Fidenza e il bivio per l'A15. Secondo le prime informazioni si sarebbero scontrati un camper e due moto: la dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato due persone all'Ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni sono gravi: una delle due è ricoverata nel reparto di Rianimazione mentre l'altra nell'area codici rossi del Pronto Soccorso. In seguito all'incidente si sono verificati alcuni chilometri di coda in direzione Bologna, tra Fidenz a lo svincolo per l'A15 Parma - La Spezia.