Incidente in autostrada: due chilometri di coda tra Fidenza e il bivio per l'A15

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di giovedì 4 gennaio lungo l'autostrada A1, tra Fidenza e il bivio per l'A15. Lo scontro, che non avrebbe provocato fortunatamente feriti gravi, si è verificato poco prima delle ore 8 al chilometro 97 in direzione Bologna. Sul posto i soccorritori del 118, oltre agli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. In conseguenza dell'incidente si sono formati due chilometri di coda tra il casello di Fidenza e il bivio per l'A15 Parma-La Spezia.

IN AGGIORNAMENTO