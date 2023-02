Baganzola, furgone precipita dal viadotto della tangenziale: un ferito grave

Grave incidente a Baganzola di Parma nel primo pomeriggio. Intorno alle 15:10, per cause ancora in corso d'accertamento, un furgone e un'auto si sono scontrati in tangenziale. Un impatto violento che ha provocato l'uscita di strada del furgone, precipitato in un secondo momento in un viadotto a ridosso della strada. I soccorritori del 118 hanno ritrovato il mezzo nel cortile di un'azienda. L'autista, soccorso da un'ambulanza, ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Parma. Nell'impatto sarebbe rimasto ferito anche il conducente dell'auto. Non si conoscono ancora le sue condizioni.

IN AGGIORNAMENTO