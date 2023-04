Paura a Baganzola, motociclista cade sull'asfalto: grave al Maggiore

Paura per un motociclista caduto prima delle ore 9 della mattinata di giovedì 20 aprile a Baganzola. Secondo le prime informazioni il conducente della moto sarebbe caduto rovinosamente sull'asfalto per cause in corso di accertamento. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO