Auto esce di strada a Bannone, 28enne incastrato nell'abitacolo: è grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 7 agosto a Bannone, lungo la strada provinciale. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada: il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, in particolare un'ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo. Il giovane è rimasto incastrato all'interno dell'auto e per farlo uscire è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il 28enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore: secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

IN AGGIORNAMENTO