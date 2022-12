Paura a Bannone, auto esce di strada e si ribalta: donna ferita in ospedale

Momenti di paura nella mattinata di lunedì 19 dicembre a Bannone di Traversetolo. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le ore 10, un'auto guidata da una donna è finita fuori strada, mentre stava percorrendo via Vecchia di Sala. Secondo le prime informazioni la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si sarebbe poi ribaltato al lato della strada. Sul posto, oltre agli operatori della Pubblica Assistenza di Langhirano con l'ambulanza e l'automedica, anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. La donna è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.

