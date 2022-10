Paura a Bardi, auto esce di strada: 56enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 16 ottobre lungo la provinciale tra Bardi e Bore. Per cause in corso di accertamento un'auto, con a bordo un uomo di 56 anni e una donna di 33 anni, è uscita di strada in località Virginia. Erano da poco passate le ore 19 quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Il 56enne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La 33enne ha riportato solo ferite lievi. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, che non avrebbe coinvolto altri veicoli.