Esce di strada all'alba a Caberra di Bardi: ferito trasportato con l'elisoccorso al Maggiore

Grave incidente stradale all'alba di oggi, sabato 6 agosto, a Caberra, frazione del comune di Bardi. Erano da poco passate le ore 6 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Dall'Ospedale di Brescia è partito l'elisoccorso, che ha trasportato il conducente ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.