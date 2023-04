Paura a Bardi, auto si schianta contro una pianta: grave un 70enne, portato con l'elisoccorso al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 21 aprile, nella zona di Bardi. Per cause in corso di accertamento l'auto guidata da un uomo di 70 anni è finita contro una pianta in località Baracca Ceno. Il conducente, ferito, è stato soccorso dagli operatori del 118. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo l'elisoccorso che ha poi trasportato l'uomo al pronto soccorso.

Sul posto i vigili del fuoco di Borgotaro, i carabinieri di Borgotaro - che hanno effettuato i rilievi previsti per legge - l’ambulanza di Bardi e l’auto infermieristica di Varsi. Secondo le prime informazioni le condizioni di salute del 70enne sarebbero gravi. Sono in corso di accertamento le dinamiche dell'incidente, che avrebbe coinvolto solo il veicolo guidato dall'uomo.

IN AGGIORNAMENTO