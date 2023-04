Tragedia a Bardi, auto si schianta contro una pianta: muore il parroco di Noveglia Don Luigi Brigati

Grave incidente mortale nella mattinata di oggi, venerdì 21 aprile, nella zona di Bardi. Per cause in corso di accertamento l'auto guidata da Don Luigi Brigati, parroco 85enne di Noveglia, è finita contro una pianta in località Baracca Ceno. Il conducente, gravemente ferito è stato trasportato all'Ospedale Maggiore con l'elisoccorso. Nel primo pomeriggio Don Luigi Brigati è deceduto in seguito alle ferite riportate.

Sul posto i vigili del fuoco di Borgotaro, i carabinieri di Borgotaro - che hanno effettuato i rilievi previsti per legge - l’ambulanza di Bardi e l’auto infermieristica di Varsi.. Sono in corso di accertamento le dinamiche dell'incidente, che avrebbe coinvolto solo il veicolo guidato dall'uomo.

IN AGGIORNAMENTO