Bardi, scontro frontale tra due auto in località Saliceto: due feriti, uno grave

Grave incidente stradale nella mattinata di martedì 16 gennaio lungo la strada provinciale per Bardi in località Saliceto. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. L'episodio è avvenuto poco prima delle ore 9. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza di Bardi e l'autoinfermieristica di Varsi. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni due persone sarebbero rimaste ferite: una delle due avrebbe riportato traumi di media gravità.

IN AGGIORNAMENTO