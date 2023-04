Auto contro una pianta a Bardi: muore Don Luigi Brigati, parroco di Noveglia

E' deceduto nel pomeriggio del 21 aprile all'Ospedale Maggiore di Parma in seguito alle ferite riportare in un gravissimo incidente stradale che lo ha visto coinvolto Don Luigi Brigati, l'85enne parroco di Noveglia, frazione di Bardi. L'anziano sacerdote, che guidava l'auto che è uscita di strada ed è andata a finire contro una pianta nella mattinata di oggi, non ce l'ha fatta. Dopo il trasporto con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore è deceduto.

Don Luigi Brigati era parroco di Noveglia dal 1969. Tutta le comunità della Val Ceno e dell'Alta Val Ceno sono oggi in lutto per la sua scomparsa. Don Luigi Brigati esercitava la sua missione pastorale in 5 parrocchie: Monastero, Pieve, Comune Stradella, Campello e Lezzara. Nel 2019 si era tenuta la presentazione di un libro dedicato al mezzo secolo di Don Brigati in val Noveglia. Quando la notizia si è diffusa tutti gli abitanti delle frazioni dell'Alta Val Ceno si sono raccolti nel dolore per testimoniare la vicinanza al loro parroco.