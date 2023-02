Auto esce di strada a Basilicagoiano: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì 9 febbraio in località Basilicagoiano, frazione del comune di Montechiarugolo. Secondo le prime informazioni verso le ore 7.40 un'auto, che stava percorrendo la strada provinciale, è finita fuori strada. Il conducente ha riportato gravi ferite in seguito all'impatto.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118, oltre ad alcune pattuglie della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi dell'incidente e gestito il traffico lungo la provinciale. Il conducente, trasportato a sirene spiegate dell'ambulanza al Maggiore, sarebbe in condizioni serie. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.

IN AGGIORNAMENTO