Paura a Basilicanova, 63enne investito da un'auto: gravissimo al Maggiore

Paura nella serata di ieri, mercoledì 5 gennaio, a Basilicanova, all'altezza dell'incrocio. Poco dopo le ore 23 un pedone di 63 anni -- residente a Basilicanova - per cause in corso di accertamento, è stato investito da un'auto. L'uomo, che è stato sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto con il veicolo, è stato soccorso dagli operatori del 118. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Azzurra di Traversetolo con l'ambulanza e l'automedica. L'uomo, in condizioni critiche, ha riportato gravi lesioni alle gambe, è stato trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Durante il tragitto è sempre rimasto semicoscente.

Una seconda persona, una donna di 30 anni, è stata investita da un'auto, sempre ieri sera - verso le ore 21 - in strada Langhirano a Parma. Le sue condizioni sono meno gravi: è stata comunque ricoverata nell'area codici rossi del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.