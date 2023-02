Strada Argini, scontro tra due auto: un ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica 19 febbraio lungo strada Argini, all'altezza di Basilicanova. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: l'impatto è stato violento e i due mezzi sono stati danneggiati nella parte anteriore. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ad uno dei conducenti, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO