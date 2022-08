Paura a Bedonia, ciclista cade sull'asfalto: sul posto elisoccorso e ambulanza

Grave incidente nella mattinata di oggi, martedì 23 agosto, in località Illica a Bedonia. Secondo le prime informazioni per cause in corso di accertamento un ciclista, che stava percorrendo strada Casaleto a bordo della sua bicicletta, è caduto rovinosamente sull'asfalto provocandosi un trauma facciale. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto è arrivata l'ambulanza infermieristica di Bedonia. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo l'elisoccorso, che ha poi trasportato il ferito in ospedale. Secondo le prime informazioni il ciclista avrebbe riportato ferite gravi. L'incidente, che non avrebbe coivolto altri veicoli, è avvenuto poco dopo le ore 11.

IN AGGIORNAMENTO