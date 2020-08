Bedonia, motociclista cade sull'asfalto: trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Un motociclista è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di lunedì 17 agosto dopo essere caduto mentre stava percorrendo la strada provinciale 81 per Bedonia, in corrispondenza dell'abitato di Ponteceno. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e l'elicottero, partito in volo dall'Ospedale Maggiore. Il motociclista ha riportato diversi traumi in alcune parti del corpo: dopo essere stato medicato sul posto è stato trasportato al Pronto Soccorso, dove si trova in osservazione. Fortunatamente non è in pericolo di vita Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

