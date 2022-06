Berceto, 68enne cade in mountain bike: gravissimo al Maggiore

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi, domenica 19 giugno, nel comune di Berceto. Erano da poco passate le ore nove e trenta quando, per cause in corso di accertamento un ciclista di 68 anni, a bordo della sua mountain bike, è caduto mentre stava percorrendo un sentiero. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e gli operatori del Soccorso Alpino, che lo hanno portato in salvo. L'uomo è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma con l'elisoccorso. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero particolarmente gravi.