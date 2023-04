Bore, auto esce di strada: ferito trasportato in elicottero in ospedale

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì 3 aprile lungo la strada che collega Bore a Bardi. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che è finito nel canale. L'episodio si è verificato verso le ore 13 in corrispondenza dell'abitato di Luneto di Bore. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, che ha trasportato il conducente ferito all'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo ma non si troverebbe in pericolo di vita.

